Верховный суд может поставить под угрозу кредитные отношения в Украине – банкир

фото: пресс-служба суда

Глава наблюдательного совета "Альфа-Банка Украина" Роман Шпек утверждает, что решение Верховного суда в рамках спора банка с компанией "ТММ" поставит под сомнение все дополнительные соглашения между банками и клиентами.

Об этом говорится в колонке Шпека на ЭП.

"Появился новый прецедент, который ... является "термоядерной бомбой", что полностью уничтожает финансовые правоотношения в стране, и не только в банковской сфере", - пишет Шпек.

"Еще в апреле 2020 года в рамках апелляционного пересмотра дела, выигранного в предыдущей инстанции одним из украинских банков у хронического должника, трое судей Верховного Суда пришли к выводу, что условия дополнительных соглашений, заключенных после первоначального срока возврата кредита, являются неправомерными", - добавляет он.

Что было раньше. Речь идет о судебном споре между "Альфа-Банк Украина" и строительной компанией "ТММ" Николая Толмачева. Так, еще в 2004 году "ТММ" подписала с "Укрсоцбанком" кредитный договор с лимитом, который постепенно увеличивался дополнительными соглашениями до 20 млн евро. Банк, как известно, в октябре 2016 года поглотила холдинговая компания ABH Holdings SA, владеющая "Альфа-Банком" (объединение "Укрсоцбанка" и "Альфа-Банка Украина" завершилось в 2019 году). В период между 2014-2016 годами между кредитором и компанией были заключены два дополнительных соглашения к кредитному договору - о реструктуризации долга и определения нового графика погашения задолженности. На тот момент, по данным ЭП, долг "ТММ" перед банком составил около 15 млн евро. Позже "Альфа-Банк Украина" как правопреемник обратился в суд с иском о взыскании с "ТММ" 7,097 млн евро. Иск был удовлетворен. Однако в апреле 2020 года Верховный суд отменил решение предыдущей инстанции, отметив, что внесение изменений в кредитный договор по окончании его действия были неправомерными. После этого банк обратился в Хозяйственный суд с иском к "ТММ" и Николаю Толмачеву о взыскании соответствующей задолженности, и суд его удовлетворил. Позже Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Николая Толмачева и фирмы "ТММ" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда. Сейчас продолжается рассмотрение кассационной жалобы ТММ и Толмачева, которая будет рассматриваться 17 августа 2021 года Верховным судом.

"Это решение имеет четкую перспективу поставить под сомнение все, о чем договорились за долгие годы сотрудничества", - считает Шпек.

Он утверждает, что это будет иметь угрожающие последствия как для банков, так и для их клиентов.

"Для банков это потенциал роста объема проблемных кредитов, ведь недобросовестные заемщики не побрезгуют воспользоваться этим подарком. Для клиентов банков - это угроза того, что любые изменения договоров могут быть "отыграны назад".

И нынешние невысокие ставки по кредитам могут случайно превратиться в какие-то давние ставки со времен 2014-2015 годов, когда инфляция достигала 40-60%", - отмечает банкир.

Как известно, судебный прецедент как источник права не присущ Украине, но на практике решения высших специализированных судов и Верховного суда часто принимаются во внимание судами первой и апелляционной инстанции.

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Экономическая правда