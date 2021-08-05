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В США хотят к 2030 году обеспечить на рынке 50% электрокаров

Четверг, 5 августа 2021, 18:16
 
unsplash

Президент США Джо Байден 5 августа подпишет распоряжение, которым утвердит 2030 год как цель для обеспечения половины всех новых автомобилей электрическими моделями, а также установить новые нормы выбросов для транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

В Белом Доме ссылаются на технологические изменения, которые претерпел рынок на протяжении последних 11 лет. Так, с 2010 года стоимость батарей упала на 85%, в результате чего цена электрокаров приближается к авто на топливе. В то же время их дальность увеличилась, а количество моделей на рынке возросло.

Поэтому в США определили 2030 год как компромиссную цель с производителям, чтобы они имели возможность модернизировать свои производственные мощности без потери активов. При этом правительство США планирует частично финансировать этот переход.

Вместе с обновленными требованиями к авто планируется, что изменения позволят сократить выбросы парниковых газов от новых авто на 60% против данных 2020 года.

Как отмечает Reuters, правительство предлагает план по поддержке перехода производителей на новые технологии стоимостью в 174 млрд долларов, в том числе 100 млрд долларов для стимулирования спроса. В то же время "инфраструктурный план" Байдена предусматривает 7,5 млрд долларов на строительство сети станций для зарядки электрокаров.

Эксперты на рынке оценивают инвестиции в электрические средства передвижения в 330 млрд долларов до 2025 года. Сейчас электрокары составляют лишь 2% общих продаж автомобилей в мире, однако доля может вырасти до 24% к 2030 году.

Экономическая правда

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США Кабмин

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