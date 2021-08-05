С начала года украинцам вернули 6,8 миллионов за некачественные товары и услуги

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За 7 месяцев 2021 года территориальные органы Госпродпотребслужбы получили почти 14 тысяч предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей - по итогам их рассмотрения потребителям вернули 6,8 млн гривен за некачественные товары и предоставленные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В частности, 37,3% обращений потребителей касались качества непродовольственных товаров; 46,4% - качества предоставляемых услуг (работ), из них: 20,1% - качества жилищно-коммунальных услуг, 4,4% - качество продовольственных товаров, 11,5% - приобретения товаров через Интернет, вне торговых или офисных помещений, при заключении договора на расстоянии.

"Очень важно, чтобы потребители, права которых были нарушены, обращались к нам и знали, что они могут восстановить справедливость там, где она была нарушена.

Мы, со своей стороны, будем пытаться сделать так, чтобы подача обращений была удобной и быстрой. Над этими сегодня работают наши IТ специалисты", - сказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Экономическая правда