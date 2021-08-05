Sony отчиталась о рекордной прибыли за первый квартал

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Корпорация Sony в первом квартале 2021 финансового года, который завершился у японского производителя 30 июня, получила рекордную операционную прибыль - 2,57 млрд долл (+ 26%).

Об этом сообщает Reuters.

При этом, чистая прибыль составила 1,94 млрд долл - это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время доход вырос на 15% - до 20,6 млрд долл.

Reuters отмечает, что больше всего принесло игровое подразделение - 5,62 млрд долл, это на 6,1% превышает данные аналогичного периода прошлого года.

Как пишет агентство, компания ожидала снижения спроса на ее товары в связи с ослаблением карантинных ограничений.

"Но в связи с новыми волнами инфекций COVID-19 ограничения все еще действуют, что заставляет людей больше времени проводить дома. Это способствует продажам компании, в частности, спроса на PlayStation 5", - пишет издание.

Также отмечается, что глобальная нехватка полупроводников влияет и на Sony - компания не может производить достаточное количество игровых консолей PlayStation для удовлетворения спроса.

Дефицит полупроводников может также повлиять на производство других бытовых устройств, заявил финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

Экономическая правда