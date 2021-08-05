Sony отчиталась о рекордной прибыли за первый квартал
Корпорация Sony в первом квартале 2021 финансового года, который завершился у японского производителя 30 июня, получила рекордную операционную прибыль - 2,57 млрд долл (+ 26%).
Об этом сообщает Reuters.
При этом, чистая прибыль составила 1,94 млрд долл - это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время доход вырос на 15% - до 20,6 млрд долл.
Reuters отмечает, что больше всего принесло игровое подразделение - 5,62 млрд долл, это на 6,1% превышает данные аналогичного периода прошлого года.
Как пишет агентство, компания ожидала снижения спроса на ее товары в связи с ослаблением карантинных ограничений.
"Но в связи с новыми волнами инфекций COVID-19 ограничения все еще действуют, что заставляет людей больше времени проводить дома. Это способствует продажам компании, в частности, спроса на PlayStation 5", - пишет издание.
Также отмечается, что глобальная нехватка полупроводников влияет и на Sony - компания не может производить достаточное количество игровых консолей PlayStation для удовлетворения спроса.
Дефицит полупроводников может также повлиять на производство других бытовых устройств, заявил финансовый директор Sony Хироки Тотоки.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua