Правительство разрешило платить аванс на материалы для трех мостов Большого строительства

Запорожский мост фото укравтодор

Кабинет Министров принял постановление, которым разрешил платить заранее за материалы для работ на трех флагманских проектах Большого строительства: Запорожского, Кременчугского и Ямпольского мостов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Аванс не должен превышать 100% их стоимости и выделяется на срок до девяти месяцев, с учетом предыдущих авансов. Срок изготовления металлических конструкций составляет от 6 до 9 месяцев. "Согласно мировой практике заводы-производители не отпускают продукцию без полной оплаты", - говорят в Мининфраструкуры.

Аванс позволили платить за строительство, в частности, Запорожского моста - магистраль протяженностью в 9 км через реку Днепр в Запорожье, которая состоит из 26 искусственных сооружений.

Также в постановление попали мост в Кременчуге, являющийся объектом общенационального значения, и Ямпольский мост - пограничный переход через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе.

Отмечается, что все три объекта являются внеклассовыми: это мосты длиной более 500 м с индивидуальными конструкциями пролетных строений и опор. В Украине есть сейчас 13 подобных внеклассовых искусственных сооружений.

Выделение аванса позволит полностью профинансировать изготовление главных элементов мостов - балок пролетных строений.

Экономическая правда