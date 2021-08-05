Правительство разрешило платить аванс на материалы для трех мостов Большого строительства
Кабинет Министров принял постановление, которым разрешил платить заранее за материалы для работ на трех флагманских проектах Большого строительства: Запорожского, Кременчугского и Ямпольского мостов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Аванс не должен превышать 100% их стоимости и выделяется на срок до девяти месяцев, с учетом предыдущих авансов. Срок изготовления металлических конструкций составляет от 6 до 9 месяцев. "Согласно мировой практике заводы-производители не отпускают продукцию без полной оплаты", - говорят в Мининфраструкуры.
Аванс позволили платить за строительство, в частности, Запорожского моста - магистраль протяженностью в 9 км через реку Днепр в Запорожье, которая состоит из 26 искусственных сооружений.
Также в постановление попали мост в Кременчуге, являющийся объектом общенационального значения, и Ямпольский мост - пограничный переход через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе.
Отмечается, что все три объекта являются внеклассовыми: это мосты длиной более 500 м с индивидуальными конструкциями пролетных строений и опор. В Украине есть сейчас 13 подобных внеклассовых искусственных сооружений.
Выделение аванса позволит полностью профинансировать изготовление главных элементов мостов - балок пролетных строений.
Экономическая правда
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