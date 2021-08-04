Женщины в Украине получают зарплату на 18% меньше мужчин, в Кабмине хотят это изменить

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Министерство экономики Украины разработало проекты Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда к 2023 году, вскоре ее вынесут на общественное обсуждение – в первом квартале 2021 разрыв составлял 18%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сейчас эти документы готовят на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего их вынесут на общественное обсуждение.

"Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины, несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы, остается достаточно высоким. В результате существует разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине", - прокомментировала заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.

По ее словам, существует определенный прогресс: за 2020 год - первую половину 2021 года существовала тенденция к сокращению разрыва. Так, по итогам первого квартала 2021 года он достиг самого низкого уровня в истории и составил около 18%. В то же время этот уровень остается существенно выше, чем в большинстве стран ЕС, резюмировала Глущенко.

Справка. Gender wage gap (гендерный разрыв оплаты труда) – понятие, описывающее разницу в оплате труда мужчин и женщин. Обычно в понятии учитывается не просто разница в ставках на одинаковых позициях, но и гендерно обусловленная разница в сферах занятости, уровня должностей и тому подобное.

Напоминаем:

Украина в прошлом году присоединилась к двум международным инициативам, целью которых является сокращение гендерного разрыва в оплате труда – "Партнерству Биарриц" по утверждению гендерного равенства и Международной коалиции по равной оплате труда (Equal Pay International Coalition, EPIC).

Одним из главных обязательств, которые Украина взяла на себя, стало постепенное уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин за труд равной ценности.

Экономическая правда