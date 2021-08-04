Правительство назначило временного руководителя АРМА

ФОТО 24TV.UA

Кабмин на заседании 4 августа назначил временно исполняющим обязанности главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Дмитрия Жоравовича.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня за заседании Кабинета Министров Украины правительство временно возложило обязанности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений на Жоравовича Дмитрия Алексеевича", - написал министр.

Немчинов добавил, что Жоравович сейчас возглавляет управление Северо-Восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Напомним:

Суд отстранил от должности подозреваемое в присвоении более 400 000 долларов США руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами и отправил под домашний арест.

Государственное бюро расследований заявило о злоупотреблениях руководства АРМА, разоблаченных в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

По данным ГБР, в течение августа-декабря 2020 года временно исполняющий обязанности председателя АРМА (Виталий Сигидин - ред.), Его заместитель (Владимир Павленко), начальник управления данного учреждения (Вахтанг Бочоришвили) в сговоре с адвокатами (Денис Сердюк и Оксана Серокурова ) и физическим лицом (Игорь Король) завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

По данным УП, речь идет о 400 000 долларов, арестованных Национальной полицией как "воровский общак".

Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Знать больше: $400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак

Экономическая правда