В Офисе президента предлагают возмещать эквайринг для малого бизнеса

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Совет по содействию развитию малого предпринимательства при президенте направил в правительство письмо с предложением компенсации части затрат на уплату комиссии эквайринга счет бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Комиссия эквайринга удерживается банками при расчетах с использованием электронных платежных средств. "Это сдерживает расширение применения безналичных расчетов субъектами малого и микробизнеса", - считают в совете по предпринимательству.

Планируется, что возмещение части комиссии будет проходить в рамках программ, реализуемых Фонд развития предпринимательства. Оно коснется субъектов малого предпринимательства, в том числе тех, которые применяют регистраторы расчетных операций или программные регистраторы.

Отмечается, что рабочая группа по направлению применения ІТ-технологий в предпринимательской деятельности продолжит работу над законопроектом по стимулированию безналичных расчетов с использованием электронных платежных средств в предпринимательстве.

Справка. Совет по содействию развитию малого предпринимательства - консультативно-совещательный орган при президенте, созданный чтобы способствовать взаимодействию органов власти и субъектов малого предпринимательства.

Напоминаем:

Более половины (53%) выручки киевские заведения получают от безналичных платежей, в Украине этот показатель - 39%, одновременно с ростом cashless значение приобретает вопрос комиссии еквайринга.

Экономическая правда