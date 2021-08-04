Правительство назначило Найема заместителем министра инфраструктуры

фото: Facebook найема

Кабмин назначил Мустафу Найема и Василия Шкуракова заместителями министра инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Народный депутат Верховной Рады 8 созыва Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора государственного концерна "Укрборонпром" в ноябре 2019 года. Он отвечал за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.

Осенью 2020 года Найем возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.

В апреле 2021 года Найема сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома.

В июне 2021 года сообщалось, что Найем назначили советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах.

Тогда сообщалось, что он будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Василий Шкураков - экс-заместитель министра финансов, экс-руководитель ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Экономическая правда