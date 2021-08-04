Правительство одобрило Стратегию энергобезопасности: кибератаки являются одной из основных угроз

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Кабмин на заседании 4 августа одобрил Стратегию энергетической безопасности Украины, в ней определяются основные угрозы и приоритеты в энергетике.

Об этом известно из документов к заседанию, трансляция заседания.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал стратегию "ключевым документом энергобезопасности Украины". Она дает определение основным понятиям: энергобезопасности, угрозе энергобезопасности и устойчивости функционирования энергетического сектора.

Стратегия насчитывает 29 угроз энергетической безопасности, основными из которых являются киберугрозы, российская агрессия, незаконченная интеграция с энергетическими и газовыми системами Евросоюза, изношенность основных фондов, вопросы конкуренции на рынке и "углубление энергетического бедности".

На основе этого Минэнерго создало три сценария: базовый (изменений не происходит), "недружественного влияния" (при росте внешнего влияния РФ) и "позитивной трансформации" (при условии необратимости европейского курса Украины).

Среди стратегических целей определены доступность энергоресурсов всех видов для потребителей, устойчивость функционирования энергосектора, эффективность использования ресурсов, "экологически приемлемое" влияние энергетики на окружающую среду, евроинтеграция и независимость Украины в формировании энергетической политики.

В результате стратегии в Минэнерго ожидают создать систему енергобезопасности и условия обеспечения энергостойкости, ввести ежегодный мониторинг угроз.

Экономическая правда