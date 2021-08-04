"Е-предприниматель": Открыть малый бизнес станет проще через "Дію" – Шмыгаль

правительственный портал

Кабмин вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры открытия малого бизнеса можно будет в одном "окне" через портал "Дія".

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

"Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном "окне" через Портал Дія. Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги "е-Предприниматель".

Благодаря этому на портале Дія можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФОП, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС) или получить различного рода лицензии (например, на розничную или оптовую торговлю товарами)", - пояснил премьер.

По его словам, вводить соответствующий экспериментальный проект планируют в течение 2 лет.

Согласно принятому правительством документу, "е-Предприниматель" - комплексная электронная публичная услуга, которая обеспечит упрощение условий для создания и/или ведения предпринимательской деятельности и состоит, в частности, из следующих услуг:

государственной регистрации физического лица предпринимателем;

государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;

регистрации плательщиком единого налога;

регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость;

выдачи лицензии на розничную торговлю табачными изделиями и алкогольными напитками;

выдачи лцензии на право оптовой торговли табачными изделиями;

выдачи лицензии на оптовую торговлю горючим и на збериигання горючего;

открытия банквського счета.

Экономическая правда