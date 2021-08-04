"Е-предприниматель": Открыть малый бизнес станет проще через "Дію" – Шмыгаль
Кабмин вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры открытия малого бизнеса можно будет в одном "окне" через портал "Дія".
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.
"Для содействия развитию бизнеса в Украине правительство вводит экспериментальный проект, благодаря которому пройти все процедуры можно будет в одном "окне" через Портал Дія. Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги "е-Предприниматель".
Благодаря этому на портале Дія можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФОП, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС) или получить различного рода лицензии (например, на розничную или оптовую торговлю товарами)", - пояснил премьер.
По его словам, вводить соответствующий экспериментальный проект планируют в течение 2 лет.
Согласно принятому правительством документу, "е-Предприниматель" - комплексная электронная публичная услуга, которая обеспечит упрощение условий для создания и/или ведения предпринимательской деятельности и состоит, в частности, из следующих услуг:
- государственной регистрации физического лица предпринимателем;
- государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
- регистрации плательщиком единого налога;
- регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость;
- выдачи лицензии на розничную торговлю табачными изделиями и алкогольными напитками;
- выдачи лцензии на право оптовой торговли табачными изделиями;
- выдачи лицензии на оптовую торговлю горючим и на збериигання горючего;
- открытия банквського счета.
Экономическая правда
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