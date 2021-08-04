"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища

Российский газовый монополист "Газпром" 3 августа фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.

По информации агентства, процесс сокращения поставок начался в минувшую субботу и завершился по итогам понедельника.

"За газовую сутки от 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус", — говорится в сообщении.

Так, остановлены закачки в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачки в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Параллельно сократились поставки газа через газопровод "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу в Германию. Речь идет о снижении прокачки с 84 млн кубометров в предыдущие несколько дней до менее чем 50 млн кубометров во вторник.