Компания Укравтодора за полгода получила убыток в более 70 миллионов

ФОТО: УКРАВТОДОР

Компания "Автомобильные дороги Украины" из сферы управления Укравтодора отчиталась о 73,5 млн грн убытков за первую половину 2021 года, причиной называют недостаточные доходы от выполнения дорожных работ.

Об этом говорится в отчете о выполнении финансового плана компании, сообщает Марлин.

В "Автодоре" ущерб обосновывают рядом факторов. Прежде всего - недостаточным объемом доходов от выполнения дорожных работ, а также расходами на содержание производственных баз, которые не используются в деятельности дочерних предприятий.

Другой причиной стало признание штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов, расчетов за газ и электроэнергию.

В состав компании входят 33 дочерних предприятий, из которых 18 завершили второй квартал года с чистым убытком. Больше всего "в минус" попали Луганский облавтодор (-7,9 млн грн), Ровенский (-7,2 млн грн) и Черкасский (-7,2 млн грн).

В то же время наибольшие прибыли получили автодоры Николаевской (6,1 млн грн), Донецкой (3,4 млн грн) и Сумской (3,2 млн грн) областей.

ГК "Автомобильные дороги Украины" также управляет оздоровительным комплексом "Подолье" в Хмельницкой области и пансионатом "Дорожник" неподалеку Бердянске, что в Запорожской области. Оба объекта отчитались об убытках на сумму 800 тыс грн за второй квартал.

По состоянию на июнь "Автомобильные дороги Украины" имеет долговых обязательств на сумму 3,5 млрд грн. За аналогичный период в прошлом году эта сумма была меньше - 2,9 млрд грн.

Напоминаем:

По результатам 2020 года государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" отчиталась о чистых убытках на сумму 130 млн грн.