Ценовое ралли: инфляция еврозоны достигла десятилетнего максимума

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Индекс цен 19 странах еврозоны в августе достиг максимума за 10 лет и увеличился на 3%, что вышло за пределы цели Европейского центрального банка.

Об этом сообщает Reuters.

Причиной роста стали цены на энергетические ресурсы, однако также выросли цены на продовольствие и промышленную продукцию.

Таким образом инфляция стабильно держится вне целевым уровнем ЕЦБ в 2% и превышает последний прогноз регулятора в 2,7%. В то же время, европейский центробанк в своих прогнозах неоднократно повышал уровень ожидаемой инфляции с начала года.

Как отмечает Reuters, инфляционный пик в еврозоне предполагается в ноябре этого года. Например, инфляция в крупнейшей экономике еврозоны, Германии, ожидается на уровне 5% в течение ближайших месяцев.

В регуляторе убеждены, что рост обусловлен активным восстановлением экономики после пандемии, а потому в следующем году инфляция будет замедляться быстрыми темпами.

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Напоминаем:

В июле 2021 года года инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 10,2% по сравнению с июнем 2021 года - снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.

Такие темпы обусловлены, в частности, ценами на энергетические ресурсы. В годовом измерении природный газ подорожал на 164,5%, горячая вода, отопление - на 13,9%, электроэнергия - на 36,6%.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса.

В регуляторе заявили, что в первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п., но отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов.

Прогнозируется, что инфляция замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

Экономическая правда