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Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллиардов долларов

Вторник, 31 августа 2021, 13:00
 
unsplash

Корпорации Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС более чем по 5 млрд долл и оказались самыми большими спонсорами лоббирования своих интересов в сфере цифровой экономики в ЕС.

Об этом говорится в исследовании, проведенном группы кампаний Corporate Europe Observatory и LobbyControl, передает Reuters.

При этом, техносектор опередил сектора экономики, которые ранее доминировали в лоббировании своих интересов - химию, фармацию, добыча углеводородов и финансистов.

Исследование показало, что 612 компаний, групп и ассоциаций тратят больше 97 млн ​​евро ежегодно на лоббирование в сфере цифровой экономики в ЕС. Их усилия направлены против законов, направленных на сдерживание технологических гигантов из США.

"Растущая мощь лобби высоких технологий и цифровой индустрии в целом свидетельствует о большой и растущей роли этих секторов в обществе", - пишут аналитики.

По их мнению, беспокойство должно вызывать то, что компании через лоббистские усилия смогут диктовать "новые правила для цифровых платформ".

Технологическое лоббирование фокусируется на двух ключевых законодательных актах ЕС - законе о цифровых рынках и законе о цифровых услугах.

Лоббисты участвовали в трех четвертях из 270 встреч должностных лиц Европейской комиссии по законопроектам, говорится в исследовании.

Экономическая правда

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