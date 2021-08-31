Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллиардов долларов
Корпорации Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС более чем по 5 млрд долл и оказались самыми большими спонсорами лоббирования своих интересов в сфере цифровой экономики в ЕС.
Об этом говорится в исследовании, проведенном группы кампаний Corporate Europe Observatory и LobbyControl, передает Reuters.
При этом, техносектор опередил сектора экономики, которые ранее доминировали в лоббировании своих интересов - химию, фармацию, добыча углеводородов и финансистов.
Исследование показало, что 612 компаний, групп и ассоциаций тратят больше 97 млн евро ежегодно на лоббирование в сфере цифровой экономики в ЕС. Их усилия направлены против законов, направленных на сдерживание технологических гигантов из США.
"Растущая мощь лобби высоких технологий и цифровой индустрии в целом свидетельствует о большой и растущей роли этих секторов в обществе", - пишут аналитики.
По их мнению, беспокойство должно вызывать то, что компании через лоббистские усилия смогут диктовать "новые правила для цифровых платформ".
Технологическое лоббирование фокусируется на двух ключевых законодательных актах ЕС - законе о цифровых рынках и законе о цифровых услугах.
Лоббисты участвовали в трех четвертях из 270 встреч должностных лиц Европейской комиссии по законопроектам, говорится в исследовании.
Экономическая правда
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