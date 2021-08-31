Apple купила сервис для стриминга классической музыки Primephonic

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Компания Apple объявила о приобретении стримингового сервиса Primephonic, который специализируется на классической музыке. Компания интегрирует его функционал в Apple Music и создаст собственное приложение на его основе

Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Сумма сделки не разглашается.

Каталог и функционал Primephonic будет интегрирован в Apple Music.

"С добавлением Primephonic пользователи Apple Music получат значительно улучшенный опыт классической музыки, начиная со списков воспроизведения Primephonic и эксклюзивного аудиоконтента.

В ближайшие месяцы поклонники Apple Music Classical получат особый опыт с лучшими функциями Primephonic, включая лучшие возможности просмотра и поиска по композитору и репертуару, а также новые функции и преимущества", - говорится в сообщении.

При этом, в 2022 году компания планирует выпустить собственное приложение для любителей классики, в основе которого лягут разработки и интерфейс Primephonic.

Сам же сервис прекратит работу 7 сентября, его пользователи получат бесплатные шесть месяцев подписки на Apple Music.

Экономическая правда