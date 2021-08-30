Британская компания, основанная украинцем, осуществит первую украинскую миссию на Луну

Unsplash

Британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком, в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну.

Об этом основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк рассказал во время пресс-конференции, передает "Укринформ".

Отмечается, что в рамках миссии на поверхность спутника будет доставлена техника для проведения научных исследований.

"В рамках миссии, которая будет стоить компании Spacebit и ее партнерам с украинской стороны около 1,5 миллиона долларов, на спутник будет доставлена техника для проведения научных исследований на поверхности Луны", - цитирует издание Танасюка.

Так, речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинским инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро "Южное", Научно-производственным предприятием "Меридиан" им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЕра.

Танасюк рассказал, что такая миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобная логистика до этого удавалась лишь трем государствам - США, Китаю и России.

Spacebit - частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для месячных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику.

Компания была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.