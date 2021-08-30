Евробляхи: по льготе растаможили 28 тысяч авто на миллиард гривень

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В рамках упрощенного таможенного оформления авто, зарегистрированных на "еврономерах", с 15 июня уже растаможили 28 тысяч транспортных средств, таким образом в госбюджет перечислено более 1 млрд грн.

Об этом сообщила Гостаможслужба по данным на 27 августа.

В частности, отметили в ведомстве, эти средства будут направлены на проведение вакцинации.

На упрощенное таможенное оформление и налогообложение отводится 180 календарных дней – до 10 ноября. Исключением являются участники боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов. Для них срок составляет 270 календарных дней - до 8 февраля 2022 года.

Отсчет считается со дня вступления в силу законов 15 мая.

За период с 15 июня 2021 по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч "евроблях" - в бюджет заплатили больше 600 млн грн.

Напоминаем:

С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Согласно новым правилам, отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготным механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Экономическая правда