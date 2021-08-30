Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине

фото: PGNiG

Польская компания PGNiG подписала с ERU Management Services соглашение, предусматривающее покупку поляками контрольного пакета акций украинского "Карпатгазвидобування", которая является единственным владельцем лицензии на добычу углеводородов на Библивской площади возле границы с Польшей.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе PGNiG.

"Карпатгазвидобування" имеет лицензию на разведку и добычу углеводородов в западной части Львовской области, прилегающей к польской границе.

С геологической точки зрения эта зона является аналогом Перемышля, крупнейшего польского месторождения природного газа, которое эксплуатируется PGNiG более 60 лет. Его привлекательность и потенциал были подтверждены предыдущим анализом геологических и геофизических данных компании PGNiG", - пояснили в PGNiG.

"Соглашение, подписанное сегодня, является шагом в стратегии PGNiG по расширению своей деятельности на внешних рынках, а также часть усилий компании по диверсификации источников и направлений поставок природного газа.

Мы считаем, что все эти усилия помогут укрепить энергетическую безопасность не только для Польши и Украины, но и для всех стран Инициативы трех морей", - сказал президент правления компании Павел Маевский.

"Последние пять лет мы активно торгуем газом в Украине. Мы не только начали продажу газа на украинский рынок, но и получили доступ к украинской газотранспортной сети и хранилищам, тем самым увеличив наши возможности оптимизировать торговлю природным газом", - добавил он.

В результате сделки PGNiG должен приобрести 85% акций "Карпатгазвидобування".

Подготовительные работы к началу бурения геологоразведочной скважины на месторождении должны быть завершены до конца 2021 года.

Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года со следующими испытаниями пластов.

"Если будут положительные результаты испытаний, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023 году. Акционеры "Карпатгазвидобування" также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной зоны для проектирования дальнейших скважин", - говорится в сообщении.

Заключению соглашения предшествовало получение разрешений от польского органа по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей и АМКУ.

Экономическая правда