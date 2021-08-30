НБУ получил 12 миллиардов ущерба за полгода при увеличении дохода

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Национальный банк отчитался о финансовых результатах за первую половину 2021 года, по его итогам регулятор получил 12 млрд грн убытка – одновременно за результатами года планируется перечислить в госбюджет 13 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По итогам полугодия до 1,29 трлн грн уменьшился объем активов регулятора (на -3%) по сравнению с консолидированными балансовым данным на конец 2020 года. Причиной стало погашением обязательств по кредитам Международного валютного фонда. Кроме того повлияла переоценка международных резервов в результате укрепления курса гривны.

На 32% увеличился объем выданных НБУ кредитов рефинанса коммерческим банкам благодаря долгосрочному кредитованию. В части обязательств Национального банка за первые 6 месяцев 2021 года значительно выросли остатки средств банков (на 49%).

Без учета переоценки финансовых инструментов НБУ получил 20 млрд чистого дохода за пол года, что в 2,4 раза превышает показатели прошлого года. Основой результата стали чистые процентные доходы в более чем 21 млрд грн.

В то же время укрепление курса гривны и роста доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 года нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн.

Как следствие, общий консолидированный результат Национального банка за 6 месяцев составляет 12 млрд грн убытка.

В регуляторе отметили, что консолидированная прибыль/убыток не является частью прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в госбюджет. Соответствующие обязательства обнародуют весной 2022 года, однако ожидается перечислить 13,6 млрд грн по итогам года.

Окончательный объем будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в этом году и будет определяться после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финотчетности за 2021 год.

Напоминаем:

В апреле 2021 года Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 24,4 млрд грн – всю сумму части прибыли к распределению, определенной для перечисления в Государственный бюджет по результатам 2020 года.

Экономическая правда