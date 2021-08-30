Гривня начинает неделю с резкого снижения к доллару
Понедельник, 30 августа 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 30 августа на уровне 26,93 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,66 грн (на 27 августа – 31,51 гривни).
Напоминаем:
27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,85 гривни.
27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.
Экономическая правда
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