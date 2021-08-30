Все разделы
Укр / Рус

Гривня начинает неделю с резкого снижения к доллару

Понедельник, 30 августа 2021, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 30 августа на уровне 26,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,66 грн (на 27 августа – 31,51 гривни).

Напоминаем:

27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,85 гривни.

27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару 27 августа 2021, 17:27
Курс валют на 27 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки 27 августа 2021, 11:10
Официальный курс гривни снова ослаб 26 августа 2021, 19:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!