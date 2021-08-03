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"Дочка" "Нафтогаза" открыла таможенные склады для хранения нефти

Вторник, 3 августа 2021, 16:50
 
укртранснафта

"Укртранснафта" запустила услугу хранения нефти в режиме "таможенный склад" на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компаний.

Отмечается, что статус таможенного склада получили два объекта НТС: резервуарный парк морского нефтяного терминала "Южный" и магистральный нефтепровод "Лисичанск - Кременчуг".

"Отныне заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме "таможенный склад" до 1095 дней.

Такой дополнительный вид деятельности, как хранение нефти, позволит повысить конкурентоспособность и эффективность функционирования нефтетранспортной системы Украины", - говорится в сообщении.

"В 2021 году происходит постепенное восстановление нефтяного рынка, однако давление на него пока поступают опасения, связанные с темпами распространения нового штамма коронавируса в мире и введением новых карантинных мероприятий. Все это отразится на мировой экономике и повлечет колебания спроса на нефть.

В условиях волатильности мирового и регионального нефтяных рынков гибкость нефтетранспортной системы Украины и готовность Укртранснафты предоставлять услуги по хранению нефти в режиме "таможенный склад" позволят создать дополнительные возможности для участников этих рынков", - заявил генеральный директор Укртранснафты Николай Гавриленко.

Экономическая правда

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Укртранснефть нефть Нафтогаз

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