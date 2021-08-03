От продажи Днепровского меткомбината бюджет дополнительно получит до 47 миллионов
Продажа Днепровского меткомбината стала крупнейшей сделкой системы Прозорро.Продажи, госпредприятие получило из соглашения 55 млн грн комиссии, часть из которых перечислит в бюджет в виде налогов и дивидендов на сумму до 47 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.
По результатам этой сделки ГП "Прозорро.Продажи" получит одноразовый сверхплановый доход в размере 55 млн грн. Согласно законодательству администратор системы электронных аукционов получает комиссию в размере 0,6% от суммы сделки по продаже имущества банкротов.
Отмечается, что 30 июля 55 млн грн комиссии поступило на счет ГП "Прозорро.Продажи" (в частности, 9,2 млн грн НДС). "Уже в августе в бюджет будет направлено 9,2 млн грн как налог на добавленную стоимость", - добавили в пресс-службе.
Данный объем поступлений не было учтено в финплане госпредприятия на 2021 год, и является сверхплановых доходом. В результате соглашения чистая прибыль "Прозорро.Продажи" возрастет, а следовательно возрастет и объем дивидендов, которые будут перечислены в бюджет.
Как и другие госпредприятия, "Прозорро.Продажи" обязано ежеквартально перечислять в государственный бюджет 80% своей чистой прибыли. Следовательно, после закрытия третьего квартала, в бюджет будет направлено от 27 до 30 млн грн в виде дивидендов и около 8 млн грн как налог на прибыль.
"Таким образом, по результатам единоразового получения средств от данной сделки, из полученных 55 млн грн ГП "Прозорро.Продажи" заплатит в бюджет суммарно около 44-47 млн грн налогов и дивидендов", - говорят в пресс-службе.
Часть прибыли, остающейся в распоряжении ГП после вычета налогов и дивидендов, согласно законодательству, уставу и финансовому плану предприятия будет направлена на развитие электронной торговой системы и на пополнение оборотного капитала.
Напоминаем:
Днепровский коксохимический завод, входящий в холдинга Метинвест Рината Ахметова, победил на тендере по продаже имущественного комплекса Днепровского меткомбината (корпорация ИСД) с предложением 9,17 млрд грн.
Экономическая правда
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