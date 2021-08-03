"Цветы Украины" внесли к объектам культурного наследия Киева – КГГА

фото и ВАН ЧЕРНиЧКиН / заборона

Департамент охраны культурного наследия своим приказом внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева, теперь его должен подтвердить Минкульт.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.

По его словам, копия этого приказа была также направлена в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью внесения объекта в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"В течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект. Кроме того, "Цветы Украины" теперь подлежат защите, согласно ст. 37 Закона Украины "Об охране культурного наследия", – отметил заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в соответствии с Законом "Об охране культурного наследия", любые работы на вновь выявленных объектах осуществляют исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектных документации.

Напоминаем:

В июле в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.

Впоследствии Шевченковский районный суд Киева запретил владельцу здания "Цветы Украины" демонтаж на время судебного процесса о нарушении неимущественных авторских прав архитектора.

Экономическая правда