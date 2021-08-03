Автоматический арест для должников: что делать, если карту внезапно заблокировали

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В апреле Министерство юстиции позволило автоматически арестовывать счета должников - аналитики рассказали, что делать, если счет все же заблокировали.

Соответствующую инструкцию подготовили в Youcontrol.

Автоматический арест накладывается после того, как исполнитель получает информацию о счетах должника в банках и наличии средств на них. Затем он выносит электронное постановление о наложении/снятии ареста в отношении средств на этих счетах и направляет ее в банк. Банк принимает ее к исполнению и осуществляет фактическое блокирование средств на счете

Что делать, если счета арестовали

Обратитесь в банк, в котором обслуживается счет и выясните причины блокировки. Банк сообщит, что средства на счета арестованы на основании постановления государственного/частного исполнителя. Во многих банках такая информация уже отображается в мобильном приложении. Если взыскание производится на основании судебного решения - ознакомьтесь с его содержанием. Далее следует обратиться к исполнителю за информацией, в частности для ознакомления с материалами исполнительного производства. Это важно, чтобы понять основания возникновения долга, по которому открыто производство и наложен арест на средства. Далее есть несколько вариантов развития событий. Первое - оплатить задолженность по исполнительным документам для его окончания и снятия ареста. Второй путь - это направить исполнителю заявление об отмене наложенного ареста (например, в связи с арестом специальных счетов, предназначенных для получения правительственной помощи).

Кроме того можно обжаловать постановление исполнителя о наложении ареста и / или исполнительный документ, на основании которого осуществляется взыскание.

В то же время, отмечают в Youcontrol, во всех указанных случаях лучше воспользоваться правовой помощью, поскольку существует немало правовых нюансов, от которых будет зависеть решение ситуации.

Напоминаем:

Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников - такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиками алиментов.