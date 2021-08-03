Штрафы за нарушение габаритно-весовых требований к авто вырастут – подписан закон

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля, который Рада приняла 29 июня этого года.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что закон имеет целью недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей.

"В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме", - пояснили в ОП.

Кроме этого, закон вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза к товарно-транспортной накладной или иного документа.

В пояснительной записке говорится о наложении штрафа в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (54 тыс грн) - за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз, а также - за отказ от габаритно-весового контроля.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля на дорогах.

Экономическая правда