Украина и Польша увеличили объем железнодорожных грузовых перевозок

Общий объем железнодорожных грузовых перевозок между Украиной и Польшей в январе-июне 2021 года составил 5,56 миллиона тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Так, за 6 месяцев 2021 года общий объем перевозок между двумя странами вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 5,56 млн тонн. В общем объеме этих перевозок почти 73% составляет экспорт. За указанный период он вырос на 13,6% - до более 4 млн тонн ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего по железнодорожному транспорту в Польшу Укрзализныця экспортирует из Украины железную и марганцевую руду. Также Украина экспортирует, в частности, минстройматериалы, черные металлы и цветную руду.

Объем импортных перевозок между Украиной и Польшей в январе-июне этого года вырос на 98% - до 740,6 тыс. тонн, входящие транзитные перевозки - на 94% - до 40,2 тыс. тонн, исходящие - на 21,7% - до 734 тыс. тонн.

За 6 месяцев 2021 года между странами было перевезено 27 757 контейнеров, что больше на 77,2% аналогичного периода прошлого года.

Экономическая правда