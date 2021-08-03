НБУ: Объем проблемных кредитов сократился на 25 миллиардов

Объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился за январь-июнь 2021 года на 25 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что доля неработающих кредитов (NPL) сократилась за полугодие на 3.8 п. п., с 41% до 37,2%. Это является лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.

Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп. Лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп.

Государственные банки с начала года сократили объем неработающих кредитов почти на 15 млрд грн, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.

Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напоминаем:

За 2020 год доля неработающих кредитов в украинских банках снизилась с 48,4% до 41%.

Экономическая правда