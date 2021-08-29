Кредитование Центрэнерго госбанками нарушает принципами ОЭСР и должно быть проверено в АМКУ — KSE

Аналитики KSE считают, что возможно кредитование госбанками Центрэнерго нарушает принципами ОЭСР и должно быть проверено в Антимонопольном комитете.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly ЭП.

Накануне в "Центрэнерго" заявили, что нет собственных средств для обеспечения достаточного запаса угля, необходимого для стабильного прохождения отопительного сезона, поэтому просит госбанки кредитовать предприятие.

По словам аналитиков, кредитование государственными банками госпредприятий негативно повлияет на конкуренцию и нарушит принципы равных условий ведения бизнеса, предусмотренных Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятиями.

"Предоставление такого кредита может считаться государственной помощью и должно быть оценено Антимонопольным комитетом точки зрения потенциальной негативного влияния на конкуренцию, в результате чего, АМКУ принять решение о ее допустимости такого кредитования", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Ранее "Центрэнерго" сообщало об убытке в размере 591,2 млн грн за первую половину 2021 года.