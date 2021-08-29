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SkyUp убрал из самого дешевого тарифа возможность выбирать места заранее

Воскресенье, 29 августа 2021, 15:07
 
SKYUP

Лоукостер SkyUp убрал из самого дешевого тарифа возможность выбирать места заранее.

Об этом сообщает avianews.

Согласно сообщению, ранее пассажиры с такими билетами без дополнительной платы могли забронировать места после 5 ряда и до конца салона за исключением кресел в аварийных рядах.

Согласно обновленным правилам, за выбор места заранее теперь необходимо будет заплатить от 6 до 21 долл в зависимости от ряда и размещения около прохода, на среднем кресле или у окна.

Бесплатное бронирование мест заранее осталось только у пассажиров, которые купили самые дорогие билеты по тарифу Flex.

"По тарифу Standard SkyUp оставил возможность бесплатно выбирать место во время онлайн-регистрации, начиная с 6 ряда, за исключением аварийных рядов. Дистанционная регистрация открывается для таких билетов за 15 дней до вылета", - отметили в издании.

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