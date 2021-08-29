Укрпочта полностью переходит на прием электронных паспортов
С 28 августа Укрпочта с целью верификации или идентификации клиентов для проведения всех операций будет принимать е-паспорта в мобильном приложении "Дия".
Об этом говорится на сайте предприятия.
Это значит, что при получении почтовых отправлений, оформлении или получении почтовых переводов, уплате платежей, получении пенсий и пособий в отделениях Укрпочты клиент может удостоверить личность также с помощью е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу в мобильном приложении "Дия".
Ранее Укрпочта принимала е-документы в "Операции" только для выдачи отправлений и денежных переводов.
"Верификация клиента путем считывания индивидуального цифрового штрихкода с мобильного приложения стала возможна благодаря тому, что Укрпочта присоединилась к Интегрированной системы электронной идентификации", - заявил заместитель гендиректора Укрпочты Дмитрий Полищук.
С 28 августа воспользоваться электронной документами в мобильном приложении "Дия" можно будет также для получения пенсий или денежных выплат через Укрпочту.
Клиентам, которые будут пользоваться е-документами, необходимо будет всего лишь сформировать цифровой штрих-код путем нажатия на электронный документ в приложении "Дия" . После того, как оператор просканирует или введет штрих-код со смартфона клиента, "Действие" автоматически передает в систему Укрпочты все необходимые данные.
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