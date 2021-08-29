Аграрии и профильный министр требуют первоочередного рассмотрения законопроекта об объединении водопользователей

Руководство Минагро вместе с представителями аграрного комитета, руководством Госводагенства, Институтом водных проблем и мелиорации, Всеукраинской аграрной советом требуют первоочередного рассмотрения законопроекта об объединении водопользователей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"На момент функционирования объединения водопользователей вся инфраструктура будет предоставляться в свободное пользование. Если объединение водопользователей прекратит свою деятельность, то она возвращается в государственную собственность.

Ее нельзя давать в залог или накладывать какие обременения", - пояснил первый заместитель Министра Тарас Высоцкий.

Срок действия предоставление в пользование бессрочное, пока работает объединения.

Министр агрополитики также отметил, что при министерстве на постоянной основе действует мелиоративный штаб, на котором, кроме проблематики ОИК, также обсуждаются вопросы трансформации системы управления мелиорацией, обеспечения прозрачного и справедливого тарифообразования, проблема инвентаризации и оцифровки существующих мелиоративных систем.

"Речь идет об алгоритме принятия решения объединений водопользователей, которое сможет принимать даже малый фермер, имеющий несколько гектаров к большому пользователя", - отметил Лещенко.

В сообщении говорится, что все участники заседания приняли резолюцию о поддержке проекта Закона Украины "Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнических й мелиорации земель ".