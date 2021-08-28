Гетманцев хочет введения решение о спецпошлины на кабельно-проводниковую продукцию
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обратился к Премьер-министру относительно обнародования решения Межведомственной комиссии об установлении специальной пошлины на кабельно-проводниковую продукцию в размере 23,5%.
Об этом он сообщил в своем telegram.
По его словам, одной из насущных проблем Одесской области является сложность осуществления деятельности украинских производителей кабельно-проводниковой продукции "из-за засилья импорта, что чревато последующей остановкой отечественного производства".
Он добавил, что в связи с этим, Межведомственной комиссией по международной торговле 23 апреля принято решение об установлении специальной пошлины на кабельно-проводниковую продукцию в размере 23,5%.
"Однако, это решение так и не вступило в силу, поскольку до сих пор не опубликовано. С просьбой вмешаться в ситуацию в Комитет обратилась Одесская ОГА ", - заявил Гетьманцев.
Глава налогового комитета обратился к Премьер-министру с просьбой вмешаться в ситуацию и обеспечить обнародование решения Межведомственной комиссии.
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