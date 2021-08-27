УЗ закупала запчасти с неподконтрольной Луганщины в десять раз дороже – СБУ

фото: сбу

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце: по сговору с топ-чиновниками в десять раз дороже закупались некачественные запчасти, произведенные на временно неподконтрольной территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фигуранты поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Среди организаторов сделки - гражданин РФ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

Для получения "прибыли" участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Это делалось под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала". Несмотря на это, сразу несколько региональных филиалов "Укрзализныци" объявили о закупке этих товаров на сумму около 45 млн грн.

Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Россиянин приобрел ООО и арендовал складские помещения под Киевом, где по документам якобы изготавливали указанные запчасти.

В рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

фото: сбу

Экономическая правда