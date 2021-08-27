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Работодатели не имеют правовых оснований заставлять работников вакцинироваться от коронавируса и привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ это делать.

Об этом говорится в разъяснении Минэкономики.

"Согласно статье 284 Гражданского кодекса Украины оказания медицинской помощи физическому лицу, которое достигло четырнадцати лет, осуществляется с его согласия. Совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, которое осознает значение своих действий и может руководить ими, имеет право отказаться от лечения", - напоминают в министерстве.

Также в ведомстве добавляют, что, согласно законодательству, для применения методов диагностики, профилактики и лечения необходимо согласие информированного пациента.

"Частью шестой статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" также предусмотрено, что совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся при их согласии после предоставления объективной информации о прививке, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях.

Кроме того, в пункте 3 своей резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политического, социального или иного давления для прохождения вакцинации, а также обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию", - говорится в разъяснении.

"В соответствии с Кодексом законов о труде Украины, любая дискриминация в сфере труда, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости, в частности, от состояния здоровья, не допускается. Гражданам гарантируется защита от незаконного увольнения, добавляют в ведомстве.

"По инициативе собственника или уполномоченного им органа трудовой договор может быть расторгнут, в частности в случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (пункт 2 части первой статьи 40 КЗоТ).

В то же время такое увольнение может быть осуществлено только на основании фактических данных, подтверждающих, что вследствие состояния здоровья (стойкого снижения работоспособности) работник не может должным образом выполнять возложенные на него трудовые обязанности или их выполнение противопоказано по состоянию здоровья. Заметим, что увольнение работника по данному основанию не является мерой дисциплинарного взыскания", - пояснили в министерстве.

Экономическая правда