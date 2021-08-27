фото: H&M

Шведский ритейлер H&M анонсировал открытие первого магазина во Львове осенью этого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Уже осенью все любители шоппинга смогут посетить H&M в ТРК Victoria Gardens. Точная дата открытия будет анонсирована позже", - говорится в сообщении.

Этот магазин станет третьим за пределами Киева и восьмым магазином ритейлера в Украине.

Напомним:

В 2020 году сообщалось, что шведская компания Hennes & Mauritz AB (H & M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, увеличила выручку в своих украинских магазинах на 59% в гривне в третьем финансовом квартале (1 июня - 31 августа).

В мае 2021 года H&M открыл первый магазин в Харькове - в ТРЦ Nikolsky.

Экономическая правда