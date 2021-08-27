Исследование: 45% украинцев хотят приобрести квартиру, и только 6% – могут
45% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников хотели бы улучшить жилищные условия и приобрести новое жилье.
Об этом говорится в результатах социологического исследования, которое по заказу компании M4U провела компания Gradus.
По расчетам M4U, в 2020 году лишь около 3% "желающих" смогли приобрести новую квартиру.
Как сообщил директор M4U Владимир Даниленко, в результате локдаунов 2020-2021 годов и запуска программы ипотечного кредитования под 7% количество инвесторов, рассматривающих возможность покупки квартиры на вторичном рынке, сравнялась с "первичкой".
Таким образом, всего около 6% жителей Киева, областных центров и городов-миллионников в 2020 году имели финансовую возможность реализовать желание приобрести квартиру.
Подробнее читайте по ссылке: Промзоны ждут жителей: где в Киеве есть свободная земля для застройщиков
Напоминаем:
В 2020 году застройщики и посредники продали на первичном рынке недвижимости Киева около 40,5 тысячи квартир.
Александр Колесниченко, ЭП
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