Застройщикам понадобится 50 лет, чтобы застроить только 20% промзон Киева

Postindustrial Kyiv

Строительным компаниям понадобится 53 года на девелопмент около одной пятой территории киевских промышленных зон при нынешних ценах и прошлогоднем уровне спроса.

Об этом говорится в расчетах компании M4U, сообщается в статье на Экономической правде.

Речь идет о тех участках промышленных зон, по которым уже разработаны детальные планы территорий, и в которых предусмотрена будущая жилая застройка. То есть те участки, которые рано или поздно, но точно будут застроены жилыми домами.

По расчетам, застройщики могут получить 4 трлн грн дохода в случае выкупа инвесторами 100% квартир на начальной стадии реализации проектов.

Разработчики отмечают, что полученная цифра – это осторожный расчет на основе текущих цен. Исходные данные постоянно меняются с подорожанием жилья и ростом рынка.

"Мы не пытались достичь 100-процентной точности. Это не коммерческая информация, которую девелопер может положить в основу бизнес-плана. Этот сервис рассчитан привлечь внимание на объем и потенциал рынка", – заявил директор компании M4U Владимир Даниленко.

Для расчета емкости рынка исследователи взяли показатель спроса на квартиры 2020 года. В прошлом году застройщики в Киеве продали 40,5 тыс квартир на общую сумму 75 млрд грн.

Подробнее читайте по ссылке: Промзоны ждут жителей: где в Киеве есть свободная земля для застройщиков

Александр Колесниченко, ЭП