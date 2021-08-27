Все разделы
Укр / Рус

Застройщикам понадобится 50 лет, чтобы застроить только 20% промзон Киева

Пятница, 27 августа 2021, 10:45
 
Postindustrial Kyiv
Строительным компаниям понадобится 53 года на девелопмент около одной пятой территории киевских промышленных зон при нынешних ценах и прошлогоднем уровне спроса.

Об этом говорится в расчетах компании M4U, сообщается в статье на Экономической правде.

Речь идет о тех участках промышленных зон, по которым уже разработаны детальные планы территорий, и в которых предусмотрена будущая жилая застройка. То есть те участки, которые рано или поздно, но точно будут застроены жилыми домами.

По расчетам, застройщики могут получить 4 трлн грн дохода в случае выкупа инвесторами 100% квартир на начальной стадии реализации проектов.

Разработчики отмечают, что полученная цифра – это осторожный расчет на основе текущих цен. Исходные данные постоянно меняются с подорожанием жилья и ростом рынка.

"Мы не пытались достичь 100-процентной точности. Это не коммерческая информация, которую девелопер может положить в основу бизнес-плана. Этот сервис рассчитан привлечь внимание на объем и потенциал рынка", – заявил директор компании M4U Владимир Даниленко.

Для расчета емкости рынка исследователи взяли показатель спроса на квартиры 2020 года. В прошлом году застройщики в Киеве продали 40,5 тыс квартир на общую сумму 75 млрд грн.

Подробнее читайте по ссылке: Промзоны ждут жителей: где в Киеве есть свободная земля для застройщиков

Александр Колесниченко, ЭП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

недвижимость строительство Киев жилье промышленность

powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, сколько новых квартир продают в Киеве 27 августа 2021, 10:15
Киевский застройщик продает бизнес в Крыму спустя семь лет после оккупации 26 августа 2021, 09:25
Как застройщики бесплатно получают гектары земли под Киевом 13 августа 2021, 08:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!