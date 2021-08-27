Доначисления в платежках за отопление проверят антимонопольщики

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Антимонопольный комитет проверит причины начисления потребителям КП "Киевтеплоэнерго" дополнительных сумм в платежках за предыдущие периоды, основанием для чего якобы стали рекомендации АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Проверка начата на основании многочисленных жалоб киевлян на то, что перечисление в этих платежках происходит преимущественно в сторону увеличения и без надлежащего обоснования оснований для этого.

"Действительно ли данные Комитетом рекомендации выполнены, и связано ли с их выполнением осуществление значительных доначислений в платежках отдельных пользователей услуг, Комитет выясняет", – сказано в сообщении.

АМКУ затребовал дополнительную информацию от компании относительно проведенного перерасчета потребителям.

"После получения в ближайшее время ответов сможем дать надлежащую оценку таким действиям монополиста", – сообщили в пресс-службе АМКУ.

В АМКУ подчеркивают, что начисление "Киевтеплоэнерго" по новой Методике распределения объемов потребленных в здании коммунальных услуг между потребителями без заключения новых договоров могло содержать признаки нарушения конкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке.

При этом "Киевтеплоэнерго" уже сообщило о частичном выполнении предоставленных ему рекомендаций, в частности, в части осуществления перерасчетов в соответствии с Методикой №359 за услуги в отопительный период 2020-2021 года.

Экономическая правда