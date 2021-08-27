В Украине появятся кибервойска

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому в Украине должны создать кибервойска.

Источник: указ президента

Детали: В решении СНБО говорится, что Кабмин должен посчитать, сколько ресурсов надо потратить на создание и функционирование кибервойск.

В правительстве также должны определить количество личного состава для указанного рода войск и какое именно соотношение военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц там должно быть.

Через два месяца в Верховную Раду Кабмин должен внести законопроект о создании кибервойск в системе Минобороны.

Президент также подписал указ, которым утвердил стратегию кибербезопасности Украины.

Что предшествовало: 14 мая в Совете нацбезопасности и обороны поддержали создание кибервойск в Украине.

СНБО на заседании 14 мая приняла стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет.