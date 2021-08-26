Цены на необработанную древесину выросли почти на 350%

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На прошлой неделе лесные хозяйства реализовали необработанной древесины на 340 млн гривен, максимальный рост стартовой цены на аукционе превысил 345%.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской энергетической биржи".

Как отмечается, инициаторами продажи выступили лесные хозяйства из 18 областей Украины.

Всего было реализовано более 110 тыс. Куб. м. общей стоимостью 340,56 млн грн с учетом НДС. Наибольший объем реализации состоялся в Полтавской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Киевской и Ровенской области.

Количество участников, которые приобрели необработанную древесину составляла более 340.

Наибольшим спросом, говорят в УЭБ, пользовалась сосна обыкновенная, дуб обыкновенный и ель европейская, где доля их реализации в общей структуре составляла 54%, 8% и 4% соответственно.

Согласно сообщению, максимальный рост стартовой цены был зафиксирован на уровне 34,5%.

"Учитывая, что шаг аукциона составляет 1% максимальное количество шагов была по сосне обыкновенной - 345; дуб обычный - 335; ольха черная - 283; ясень обыкновенный - 280; граб обыкновенный - 277", - отметили в УЭБ.

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Экономическая правда