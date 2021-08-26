Forbes выходит на IPO путем слияния с другой компанией

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Forbes Global Media Holdings Inc приняла решение выйти с первичным публичным размещением акций (ІРО) на Нью-Йоркскую фондовую биржу путем слияния с компанией Magnum Opus, их совокупная капитализация достигнет 630 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters, заявление на сайте Forbes.

Издание проведет слияние с компанией Magnum Opus Acquisition Limited. Она является "special purpose acquisition company", то есть такой, которая создана исключительно для вывода компаний на биржу путем их слияния.

Предполагается, что соглашение сгенерирует 600 млн долларов выручки для Forbes. Так, 200 млн долларов, при условии согласия акционеров, предоставит Magnum Opus из своего траста. Еще 400 млн долларов дополнительного капитала планируют получить путем частного размещения акций объединенной компании по цене, ниже рыночной - 10 долларов за акцию.

CEO Forbes Майк Федерле рассказал, что благодаря переходу к публичной форме Forbes получит достаточно капитала для более быстрого роста и дифференциации контента.

Соглашение планируют закрыть в конце 2021 года - начале 2022 года.

Экономическая правда