Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

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Кабмин принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году "с целью создания благоприятных условий для рационального использования рабочего времени и празднования праздничных дней".

Такое решение было принято на заседании 26 августа, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:

понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

"Таким переносом будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд.

Решение правительства не приведет к установлению рабочих дней в течение шести дней подряд, к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшения фонда заработной платы и т.п. В то же время работники смогут заблаговременно планировать свой отдых", - заявили в Минэкономики.

Экономическая правда