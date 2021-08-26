Все разделы
Укр / Рус

Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

Четверг, 26 августа 2021, 15:10
 
Unsplash

Украинское правительство одобрило проект соглашения о безвизовом режиме с Маврикием и уполномочило посла в Южно-Африканской республике подписать это соглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на материалы заседания правительства.

"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований. Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Южно-Африканской республике Абравитову Любовь Александровну подписать указанное соглашение", - говорится в тексте распоряжения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что подписание соглашения означает расширение свободы путешествий для украинцев.

"МИД подготовил соглашение о безвизе с Маврикием. Сегодня мы одобрили его на заседании правительства. Впереди - подписание соглашения и ряд других процедур, но результат будет один: дополнительно расширим свободу путешествий для украинцев "- написал он в Twitter.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

туризм Украина визы

powered by lun.ua
Материалы по теме
Чехия открылась для вакцинированных украинцев 25 августа 2021, 18:45
Черногория вводит ограничения на въезд в страну 20 августа 2021, 13:05
Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа 19 августа 2021, 15:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!