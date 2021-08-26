Все разделы
Укр / Рус

Немецкий лоукостер Eurowings начинает полеты в Украину: куда будет летать

Четверг, 26 августа 2021, 11:30
 
Eurowings

Немецкий лоукостер Eurowings начинает полеты в Украину - с 1 сентября будет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф - Киев.

Об этом говорится в пресс-релизе международного аэропорта "Борисполь".

Отмечается, что рейсы по направлению Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

"Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319. "Eurowings" является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group", - добавили в аэропорту.

Первый полет Eurowings осуществит в среду, 1 сентября - самолет авиаперевозчика приземлится в "Борисполе" в 13:00.

Как отмечается в системе бронирования на сайте авиаперевозчика, стоимость билетов на рейс из Киева - от 89,99 евро до 189,99 евро, из Дюссельдорфа - от 49,99 евро до 99,99 евро.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа аэропорт Борисполь

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца года 18 августа 2021, 09:25
Air France и Lufthansa приостановили полеты над Афганистаном 16 августа 2021, 14:55
Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс: прилетели два человека 14 августа 2021, 15:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!