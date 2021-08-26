Госстат зафиксировал рост капитальных инвестиций в Украине

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Рост капитальных инвестиций в Украине в апреле-июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 17,1%, тогда как в январе-марте был зафиксирован спад капинвестиций на уровне 9,5%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

За второй квартал этого года освоено 191,13 млрд грн капинвестиций без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей.

Больше всего капинвестиции в апреле-июне 2021 года по сравнению в апрелем-июнем 2020 года выросли в Житомирской (на 85,3%), Запорожской (на 66,7%) и Ивано-Франковской (на 60,4%) областях.

Значительное уменьшение капинвестиций во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Волынской (на 64,1%), Кировоградской (на 17,1%), Николаевской (на 13,3%) областях.

Экономическая правда