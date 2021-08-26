Киевский застройщик продает бизнес в Крыму спустя семь лет после оккупации

krym.arendator.ru

Собственник девелоперской компании А Development Алексей Баранов продает долю в одном из крупнейших ТРЦ в оккупированном Россией Крыму – ТЦ Meganom.

Об этом сообщил сам Баранов изданию НВ Бизнес.

Подписание документов о выходе из компании-собственника крымского ТРЦ ожидается в ближайшие недели.

Сейчас ТРЦ управляет "Крымская девелоперская компания" . По данным российского сервиса "Все о компаниях и владельцах СБИС", рыночная стоимость этой компании составляет 2,3 млрд рублей (31 млн долларов).

В прошлом году, по данным Росстата, она получила 495 млн рублей прибыли (6,7 млн долларов) и 924,6 млн рублей (12,5 млн долларов) выручки.

По этому показателю в рейтинге СБИС КДК занимает первое место в категории "Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация" среди компаний оккупированного Россией полуострова.

ТРЦ Meganom был открыт в 2013 году в Симферополе – за год до оккупации Россией Крыма. Его общая площадь составляет 74 тыс. кв. м, и по данным официального сайта ТРЦ, в нем работает много известных сетей и брендов.

Как отмечает издание, в Украине такой ТРЦ мог бы стоить 80-100 млн долларов, тогда как в оккупированном Крыму его стоимость может быть ниже в разы.

Баранов – владелец компании А Development, которая реализовала проекты Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon, строит ЖК White Lines, занимается реновацией территории завода "Арсенал" в Киеве.

Ранее Баранов руководил крымским бизнесом "Киевской инвестиционной группы" Андрея Иванова и Василия Хмельницкого.