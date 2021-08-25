Зеленский и Дуда обсудили скоростной поезд между Киевом и Варшавой
Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой обсудил запуск скоростного поезда между Киевом и Варшавой.
Об этом сообщает Офиса президента.
Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности, запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, который будет корреспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморья".
Напоминаем:
В 2019 году Министерство инфраструктуры анонсировало запуск скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Киев-Львов-Варшава-Берлин.
Отмечалось, что главная проблема такого проекта – разная ширина колеи в Украине и Европе.
Самой распространенной в мире шириной пути является 1435 мм. В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм.
В настоящее время в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
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