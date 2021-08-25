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В Ford рассматривают обязательную вакцинацию для возвращения в офисы

Среда, 25 августа 2021, 17:51
 
unsplash

Ford Motor Co. второй раз отложили дату возвращения своих работников в офисы в январе 2022 года в результате роста заболеваемости COVID-19 и рассматривают возможность обязательной вакцинации.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сначала автопроизводитель планировал вернуть сотрудников в июле в гибридном формате работы. Он позволяет работать дома, однако приходить на встречи и командные мероприятия.

После весеннего всплеска коронавируса Ford отложил планы на октябрь, однако с распространением коронавируса штамма "Дельта" в компании называют дату "не раньше января 2022 года".

В связи с этим в компании рассматривают возможность установить требования по вакцинации не только для работников, путешествующих между странами. Никаких сроков в Ford не называют, ведь любые действия, которые будут иметь влияние на работников с почасовой оплатой, должны быть обсуждены с профсоюзом.

Сейчас компания проводит опрос среди работников относительно того, почему они хотели бы вакцинироваться, или наоборот - отказываются.

Напоминаем:

Корпорация Apple отложила возвращение в офисы сотрудников до января 2022 года на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Ранее компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.

Экономическая правда

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Ford

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