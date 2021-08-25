Корпоратизация Энергоатома: законопроект вскоре вынесут на Кабмин

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Проект закона, который позволит провести корпоратизацию НАЭК "Энергоатом", уже готов и скоро будет вынесен на заседание Кабмина, 100% акций останутся в собственности государства.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает "Энергоатом".

Он напомнил, что корпоративное управление государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Галущенко отметил, что история корпоратизации "Энергоатома" началась в 2014 году.

Законопроект, рассказал министр, разрабатывался совместно с консалтинговой компанией Deloitte, которая сопровождает весь процесс реформы. Проект уже прошел согласование в Министерстве экономики.

Вскоре после окончательной доработки в Минэнерго и других министерствах, документ передадут на рассмотрение Кабмина. Далее - в Верховную Раду. В течение 9 месяцев после принятия закона корпоративная реформа "Энергоатома" должна быть завершена, рассказал Галущенко.

Сейчас необходимо провести аудит "Энергоатома". Проверка международным консталтингом определит производственные и непроизводственные активы предприятия. От последних избавятся, ведь они создают балласт для ведения бизнеса.

После этого состоится организационное преобразование компании из государственного предприятия в форму акционерного общества, 100% акций которого будут принадлежать государству. Это позволит также создать на предприятии наблюдательный совет.

Экономическая правда